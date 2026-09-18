जेफ्री एपस्टीन की मौत के बाद भी नहीं थमा विवाद, 'सीक्रेट फाइल्स' को लेकर भड़के पीड़ित; संपत्ति पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के एक कोर्ट में दो महिलाओं ने एक सामूहित मुकदमा दर्ज कराया है। इन महिलाओं की बचपन की तस्वीरें एपस्टीन के घर से मिली बच्चों के यौन शोषण वाली अश्लील सामग्री में शामिल थी।

मुकदमा दर्ज करने वाली महिलाएं कौन हैं?

मुकदमा दर्ज करने वालों में एक की पहचान जेन डो के तौर पर हुई है। जेन डो का आरोप है कि एपस्टीन ने उसकी 12 साल की उम्र में एक अश्लील फोटो ली थी। वहीं दूसरी महिला की पहचान एमी के तौर पर हुई है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि वो 2019 में एपस्टीन की संपत्तियों से जब्त की गई बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री में शामिल है, जिसको आज भी बेचा जा रहा है।

पीड़ितों की मांग क्या है? दोनों पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट से मांग की है कि एपस्टीन की संपत्ति और सरकारी एजेंसियां मिलकर उन सभी लोगों की पहचान करें जिनकी तस्वीरें उस कलेक्शन में हैं और उन्हें इसकी जानकारी दें। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने वाली महिलाओं ने ये भी मांग की है कि एपस्टीन की संपत्ति से हर पीड़ित को कम से कम लगभग 1.25 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। कुल दावा कम से कम 57.54 करोड़ का है।

किस पर दर्ज किया गया मुकदमा? यह मुकदमा एपस्टीन के पूर्व वकील डैरेन इंडिके और उसके पूर्व अकाउंटेंट रिचर्ड कान के खिलाफ दायर किया गया था। हालांकि इस मामले पर इंडिके का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील डैनियल वेनर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं कान के वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है।

दोनों पीड़ित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील हिलेरी नैपी ने कहा कि इस मुकदमें में हजारों क्लास सदस्य शामिल हो सकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एपस्टीन के कलेक्शन में दिखाई गए ज्यादातर लोगों की पहचान कभी नहीं हो पाई थी

क्यों अलग है यह मुकदमा? अब तक एपस्टीन पर सिर्फ यौन शोषण का केस चलता था लेकिन इस केस के जरिए उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश है जिनकी तस्वीरें या वीडियो बचपन में एपस्टीन या उसके साथियों लीं या चुराई थीं।