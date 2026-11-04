अमेरिका मिडटर्म चुनाव: मस्क को बड़ा झटका, हार के बाद डेमोक्रेट्स के निशाने पर बिजनेस साम्राज्य 

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की हार के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को बड़ा राजनीतिक और आर्थिक झटका लगा है।

हालांकि मस्क चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे, मगर उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों की जीत और अपने प्रमुख गढ़ टेक्सास को 'रेड' (रिपब्लिकन) बनाए रखने के लिए लगभग 4,700 करोड़ रुपये (50 करोड़ डालर) खर्च किए थे। डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर कब्जा कर लिया और जीना हिनोजोसा ने टेक्सास के गवर्नर पद पर जीत दर्ज की।

डेमोक्रेट्स की आक्रामक जांच और शेयर बाजार पर असर कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की वापसी के बाद मस्क के स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे बड़े व्यावसायिक साम्राज्यों पर जांच का दायरा बढ़ने की पूरी संभावना है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के नए चेयरमैन राबर्ट गार्सिया ने चेतावनी दी है। इस राजनीतिक उलटफेर के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई है, जिससे प्री-मार्केट ट्रेडिंग में स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

टेक्सास में नए नेतृत्व से चुनौतियां और मस्क की प्रतिक्रिया टेक्सास की नई गवर्नर जीना हिनोजोसा डाटा सेंटर परियोजनाओं पर रोक लगाने और टैक्स छूट खत्म करने की पक्षधर हैं, जिससे मस्क की आगामी योजनाओं को झटका लग सकता है। इसके अलावा, यूक्रेन को सेटेलाइट कम्युनिकेशन सीमित करने और सरकारी ठेकों जैसे मुद्दों पर डेमोक्रेटिक नेताओं की कड़ी नजर है।