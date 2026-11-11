ईरानी खतरा: अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट, ब्रिटेन के वायु सेना अड्डे से अमेरिकी टैंकर विमान हटाए गए
अखबार ने इस फैसले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि सोमवार को आरएएफ मिल्डेनहाल में तैनात ...और पढ़ें
HighLights
आरएएफ मिल्डेनहाल में तैनात दो टैंकरों को जर्मनी भेज दिया गया
कई अन्य टैंकरों को यूरोप के दूसरे ठिकानों पर स्थानांतरित किया
एपी, वाशिंगटन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान से खतरे के कारण अमेरिकी वायु सेना ने ब्रिटेन स्थित अपने बेस से टैंकर विमानों को हटा लिया है।
अखबार ने इस फैसले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि सोमवार को आरएएफ मिल्डेनहाल में तैनात दो टैंकरों को जर्मनी भेज दिया गया, और कई अन्य टैंकरों को यूरोप के दूसरे ठिकानों पर स्थानांतरित कर दिया गया।
अखबार के अनुसार, सोमवार को एक नए खतरे के बारे में अलर्ट मिलने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इन विमानों को दूसरी जगहों पर तैनात करने का फैसला किया।
यूरोपियन कमांड के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन खबरों की जानकारी है। उन्होंने बस इतना बताया कि वे प्रशिक्षण और वास्तविक जरूरतों सहित कई कारणों से अलग-अलग जगहों के बीच अपने विमानों को बदलते (रोटेट करते) रहते हैं। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "अमेरिकी सैन्य विमानों को हमारे सहयोगियों और साझेदारों के साथ हुए समझौतों के तहत रखा जाता है।"
आरएएफ मिल्डेनहाल, जो अमेरिकी वायु सेना द्वारा संचालित एक ब्रिटिश बेस है, यहां 100वीं रीफ्यूलिंग विंग तैनात है। यह यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र स्थायी रीफ्यूलिंग विंग है। यहां केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर का संचालन किया जाता है, जो चार इंजन वाला एक जेट विमान है। इसके पंखों का फैलाव 131 फीट है और यह 83,000 पाउंड तक का कार्गो ले जा सकता है।