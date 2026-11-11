ईरानी खतरा: अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट, ब्रिटेन के वायु सेना अड्डे से अमेरिकी टैंकर विमान हटाए गए

एपी, वाशिंगटन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान से खतरे के कारण अमेरिकी वायु सेना ने ब्रिटेन स्थित अपने बेस से टैंकर विमानों को हटा लिया है।

अखबार ने इस फैसले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि सोमवार को आरएएफ मिल्डेनहाल में तैनात दो टैंकरों को जर्मनी भेज दिया गया, और कई अन्य टैंकरों को यूरोप के दूसरे ठिकानों पर स्थानांतरित कर दिया गया।

अखबार के अनुसार, सोमवार को एक नए खतरे के बारे में अलर्ट मिलने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इन विमानों को दूसरी जगहों पर तैनात करने का फैसला किया। यूरोपियन कमांड के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन खबरों की जानकारी है। उन्होंने बस इतना बताया कि वे प्रशिक्षण और वास्तविक जरूरतों सहित कई कारणों से अलग-अलग जगहों के बीच अपने विमानों को बदलते (रोटेट करते) रहते हैं। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "अमेरिकी सैन्य विमानों को हमारे सहयोगियों और साझेदारों के साथ हुए समझौतों के तहत रखा जाता है।"