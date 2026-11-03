'ईरान को काबू में रखने के लिए बहुमत चाहिए', ट्रंप ने जनता से लगाई चुनाव जिताने की गुहार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने म‍ंगलवार को होने जा रहे मध्यावधि चुनाव के लिए सोमवार को अपना धुआंधार चुनावी अभियान समाप्त किया।

आयोवा और कंसास राज्य में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने कहा कि चीन, रूस समेत ईरान को काबू में रखने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में बहुमत चाहिए। हम मुस्लिम ब्रदरहुड को अनुमति नहीं दे सकते। एक या दो-तीन सीटें पाते ही वे हावी होने की कोशिश करेंगे और पूरी पार्टी को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। फिर पार्टी को उनके अनुसार चलना पड़ेगा। वे ब्लैकमेल करेंगे या वसूली पर भी उतर सकते हैं। ट्रंप ने आयोवा में सीनेट प्रत्याशी एश्ले हिनसन और कंसास में रोजर मार्शल के प्रचार में पहुंचे थे।

ट्रंप ने की 30 रैलियां एएनआई के अनुसार, ट्रंप ने पूरे चुनाव में 30 रैलियां कीं। रिपब्लिकन पार्टी ने चुनाव में जमकर पैसा बहाया। ट्रंप की मागा इंक ने चुनाव प्रचार में करीब 28 करोड़ डालर और उनके करीबी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 36.6 करोड़ डालर खर्च किए।

वहीं डेमोक्रेट पार्टी ने करीब 19 करोड़ डालर का चुनावी बजट रखा। सबसे ज्यादा खर्च टेक्सास के सीनेट के चुनाव में हुआ, जहां दोनों पार्टियों ने मिलाकर 57 करोड़ डालर से अधिक का खर्च किया। विज्ञापन इंटेलिजेंस फर्म एडइंपैक्ट के अनुसार, किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव में होनेवाला सबसे बड़ा खर्च है। यहां रिपब्लिकन केन पैक्सटन के सामने डेमोक्रेट जेम्स टालारिको आमने सामने हैं। एडइंपैक्ट के अनुसार, दूसरे नंबर पर ओहायो का सीनेट चुनाव रहा, जहां 51 करोड़ डालर से ज्यादा खर्च किए गए हैं।

चुनाव प्रचार में ईरान युद्ध का जिक्र उन्होंने प्रचार के दौरान ईरान युद्ध का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि रूस और चीन अमेरिका की जासूसी कर रहे हैं, तो मैंने जवाब दिया कि उनकी तुलना में हमारे जासूस बहुत बेहतर हैं और ईरान की मदद करनेवालों पर हमारी पूरी नजर है।

उन्होंने ईरान युद्ध का बचाव करते हुए कहा कि महंगाई और तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। उन्होंने पिछले तीन महीने का उदाहरण दिया कि इस दौरान महंगाई 1.7 प्रतिशत नीचे आई है। उन्होंने कहा कि महंगाई उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से विरासत में मिली थी। ईरान युद्ध जरूरी था क्योंकि हम उसे परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे।