डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में बीते पांच महीनों से ज्यादा समय से जारी संघर्ष दिन-प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। इसी बीच अब इस संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है।

ट्रंप ने ईरान संघर्ष को लेकर अब कहा है कि ईरान के साथ होने वाला समझौता चार या 10 साल नहीं, बल्कि 20 साल तक भी चल सकता है। उन्होंने जोर दिया कि तेहरान के साथ कोई भी डील ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भी कायम रहे और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोके।

ईरान के मौजूदा नेतृत्व को लेकर क्या बोले ट्रंप? बता दें कि ट्रंप ने ये बातें शनिवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान का मौजूदा नेतृत्व पहले के मुकाबले अधिक समझदार हो सकता है, लेकिन उससे बातचीत करना बेहद मुश्किल है।

'दो बार नेतृत्व हटाया, अब तीसरे से बात' ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के नेतृत्व को पहले ही दो बार हटा चुका है और अब तीसरे नेतृत्व से निपट रहा है। उन्होंने इसे अल्टीमेट रेजीम चेंज करार दिया। ईरान के वर्तमान नेतृत्व पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये लोग शायद ज्यादा समझदार हैं, लेकिन बेहद मुश्किल हैं। हम समझौता करते हैं और वे अगले ही दिन उसका उल्लंघन कर देते हैं। उन्होंने तेहरान पर बार-बार समझौते तोड़ने का आरोप लगाया।