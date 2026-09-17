'उम्मीद है कि आगे भी निरंतर जारी रहेगा', अफीम के खिलाफ पीएम मोदी के अभियान को ट्रंप ने सराहा

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अफीम उत्पादन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है, भले ही भारत अभी भी वॉशिंगटन की अवैध ड्रग्स के ट्रांजिट और उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की सूची में शामिल है।

एक आधिकारिक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग ने राष्ट्रपति की बात रखी। इसमें कहा गया, "मैं अवैध अफीम की खेती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के प्रयासों का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका-भारत ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिये हमारा सहयोग आगे भी निरंतर जारी रहेगा।"

अवैध ड्रग्स का उत्पादन या ट्रांजिट करने वाले देशों की सूची में भारत हालांकि आगामी वर्ष 2027 के लिए अमेरिका ने भारत को अवैध ड्रग्स का उत्पादन या ट्रांजिट करने वाले प्रमुख देशों की अपनी सूची में बीस से अधिक अन्य देशों के साथ रखा है। इनमें अगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं।

अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक सूची में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि वहां की राष्ट्रीय सरकारें नशीले पदार्थों से निपटने में विफल रही हैं बल्कि यह देश के भौगोलिक हालात व अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है।