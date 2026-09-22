व्हाइट हाउस में बने हेलीपैड का ट्रंप ने किया उद्घाटन, टेलीविजन मीडिया ने नहीं दिया भाव

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बने अपने नए हेलीपैड का उद्घाटन किया। हालांकि, व्हाइट हाउस की ओर से सीएनएन पर प्रतिबंध के विरोध में अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क ने कवरेज से दूरी बना ली।

सोमवार को जब सीएनएन को निर्धारित कवरेज से रोका गया, तो एबीसी, सीबीएस, एबीएस और फाक्स न्यूज ने मिलकर ट्रंप के हेलीपैड समारोह को न दिखाने का असाधारण फैसला किया। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वे व्हाइट हाउस की कवरेज करने से सीएनएन को रोक रहे हैं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट न्यूयार्क जाने के लिए मरीन वन हेलीकाप्टर में बैठने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों के पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया, "हम अभी-अभी बने और बहुत खूबसूरत हेलीपोर्ट से अपनी पहली उड़ान के लिए व्हाइट हाउस लान से निकल रहे हैं।"