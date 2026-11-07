व्हाइट हाउस में ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों संग मनाई दिवाली, तोहफे में मिली हनुमान चालीसा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को दीवाली कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए। राष्ट्रपति के साथ भारतीय समुदायों ने दीवाली मनाई।

इस दीवाली समारोह के दौरान भारतीय मूल के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इनमें भारतीय उद्यमी विशाल गोंडल, मिशेलिन-स्टार शेफ विकास खन्ना और कनाडा की पूर्व सांसद रूबी ढल्ला शामिल थीं।

राष्ट्रपति को भेंट की हनुमान चालीसा

समारोह के दौरान, हेल्थ-टेक कंपनी 'GOQii' के संस्थापक विशाल गोंडल ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात की। लोगों ने पारंपरिक तरीके से दीया जलाया। इसके साथ ही भारतीय समुदाय ने अमेरिकी राष्ट्रपति को हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट कर दीवाली को यादगार बना दिया।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी गोंडल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस मुलाकात को एक साझा उत्सव कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रंप को हिंदू धार्मिक स्तुति (हनुमान चालीसा) की एक प्रति भेंट की जिसका उन्हें गर्व है। गोंडल ने पोस्ट किया, "ओवल ऑफिस में एक साझा उल्लास का पल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिवाली मनाना सम्मान की बात है।

हनुमान चालीसा भेंट करने पर गर्व उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें 'हनुमान चालीसा' की एक प्रति भेंट करने पर गर्व है। हनुमान चालीसा के बारे में उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान को समर्पित तुलसीदास जी की यह स्तुति, जिसे हममें से लाखों लोग साहस, भक्ति और शक्ति पाने के लिए अक्सर पढ़ते हैं।

भारत-अमेरिका के रिश्ते के लिए की प्रार्थना गोंडल ने बताया कि दीया जलाने के दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, "जैसे ही दीये जलाए गए, उस दौरान मैंने भारत-अमेरिका के बीच दोस्ती को और बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि अंधेरे पर रोशनी की जीत के लिए कामना की।

जुग-जुग जियो का हुआ जिक्र गोंडल ने पारंपरिक भारतीय आशीर्वाद "जुग-जुग जियो" का भी जिक्र किया। उन्होंने इसका अर्थ समझाते हुए बताया कि ये शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए है। उन्होंने लिखा, " 'जुग-जुग जियो' - एक ऐसा आशीर्वाद जिसे सुनते हुए हममें से कई लोग बड़े हुए हैं। इसका अर्थ है 'आप युगों-युगों तक जिएं'।"

उन्होंने कहा, "मैं जो कुछ भी करता हूँ, उसके पीछे यही कामना होती है, और आज मैंने दुनिया भर के सभी लोगों के लिए यही कामना की है: शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जुग-जुग जियो।"