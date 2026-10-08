'मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उम्मीद बहुत कम...'; ट्रंप का दावा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वहीं ट्रंप ने फिर एक बार वही बात कही, लेकिन इस बार उन्होंने ये अवॉर्ड मिलने पर संदेह भी दिखाया है।

ट्रंप ने 2026 में मिले नोबेल पुरस्कार के बारे में कहा, 'मुझे नहीं पता कि उनका फैसला क्या होगा। नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी शुक्रवार को इस पुरस्कार की घोषणा करेगी। उनकी ऐसी छवि है कि वे शायद मुझ जैसे लोगों को यह पुरस्कार नहीं देते।'

ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की उम्मीद व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप बार-बार कह चुके हैं कि वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले इस पुरस्कार के हकदार हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, 'अब वह समय आ गया है। लेकिन पिछली बार इसे पाने वाले व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से इसे पाकर मुझे बहुत सम्मान महसूस हुआ था। उन्होंने कहा था कि इतिहास में राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा इसका कोई हकदार नहीं है।'