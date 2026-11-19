डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान एक हल्का-फुल्का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली की एक छात्रा ने राहुल गांधी को चाय पर चर्चा का न्योता दे दिया, जिस पर पूरा हॉल हंस पड़ा।

क्या हुआ कार्यक्रम में मंगलवार को हुए इस संवाद सत्र में नई दिल्ली की रहने वाली छात्रा रिद्धि कपूर ने राहुल गांधी से कहा कि वह दिल्ली की वायु प्रदूषण की समस्या का एक समाधान तैयार कर चुकी हैं और उस पर चाय के साथ चर्चा करना चाहती हैं।

उन्होंने सवाल रखते हुए बताया कि देश की राजधानी की हवा जैसे मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने उससे कहा ठीक है, ठीक है, हम यह कर सकते हैं! हम यह कर सकते हैं। यह पेशकश कोलंबिया के एसआईपीए में भारत के युवा आंदोलनों पर हो रही गंभीर चर्चा के बीच आई और माहौल हल्का हो गया।