डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय (ओडीएनआई) में हाल ही में साइबर सुरक्षा उल्लंघन का पता चला है। इस हमले में एजेंसियों की कुछ अवर्गीकृत (अनक्लासिफाइड) जानकारी सामने आई है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह घुसपैठ उस नेटवर्क को प्रभावित किया, जो सार्वजनिक और अवर्गीकृत सामग्री से खुफिया जानकारी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस सिस्टम कहा जाता है।

ओडीएनआई ने कहा कि महत्वपूर्ण क्षमताओं या वर्गीकृत सिस्टम में कोई व्यवधान नहीं आया। सीआईए ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कौन-सी अवर्गीकृत जानकारी लीक हुई। हालांकि, अन्य सरकारी एजेंसियों की जानकारी भी इस उल्लंघन में प्रभावित हुई हो सकती है।

यह घटना हाल के दिनों में अमेरिकी सरकारी एजेंसियों में हुई साइबर घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें कृषि विभाग, एफबीआई, पेंटागन और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं। अभी यह साफ नहीं है कि हमला कैसे हुआ या इसके पीछे कौन है।