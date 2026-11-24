डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। शिकागो के मेयर ब्रैंडन जानसन ने दीवाली को मान्यता देते हुए एक घोषणापत्र जारी किया है। उन्होंने शहर के निवासियों से अपील की है कि वे उन विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का जश्न मनाएं, जो हमारे मोहल्लों को समृद्ध बनाती हैं और शहर में एकता को बढ़ावा देती हैं।

जानसन ने सोमवार को यह घोषणापत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू और जैन समुदायों के लिए इस त्योहार का गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो इसे अपनी विशिष्ट रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। शिकागो शहर को शामिल करने वाले कुक काउंटी के बोर्ड आफ कमिश्नर्स ने भी इसी तरह का एक घोषणापत्र जारी किया है। यह घोषणापत्र, आरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में एक किशोर द्वारा की गई सामूहिक गोलीबारी (मास शूटिंग) की कोशिश के कुछ हफ्तों बाद आया है। पिछले हफ्ते, शिकागो में एफबीआइ फील्ड आफिस के अधिकारियों ने हिंदू समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की।