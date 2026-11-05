अमेरिका के ब्रुकलिन में दो मंजिला इमारत में भीषण आग, छह लोगों की मौत; सात घायल

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार तड़के एक दो मंजिला घर में लगी भीषण आग में छह लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। घायलों में तीन दमकलकर्मी भी शामिल हैं।

ब्रुकलिन में एक इमारत में रात 1:40 बजे (स्थानीय समय) भीषण आग लगने की सूचना मिली। इलाके के सनसेट पार्क में लगी इस आग को बुझाने के लिए 200 से अधिक बचावकर्मी मौके पर पहुंचे। तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

दमकल विभाग ने बताया कि चार लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चार अन्य लोगों को ऐसी चोटें आईं, जिनसे उनकी जान को कोई खतरा नहीं है।