जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों एपल और गूगल की कई सेवाएं मंगलवार को अचानक ठप हो गईं। हजारों यूजर्स की परेशानियों का सामना करना पड़ा।

आईक्लाउड में लागइन करने में दिक्कत हुई, वहीं कई यूजर्स जीमेल और गूगल सर्च का उपयोग नहीं कर सके। एपल एप स्टोर, वालेट और एपल पे जैसी सेवाओं पर भी असर पड़ा।

लोगों ने लॉग इन करने, मैसेज भेजने, ईमेल, भुगतान और फंड ट्रांसफर करने में समस्याएं हुईं। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर शिकायतों की संख्या महज एक घंटे में करीब 1,500 से 2,000 तक पहुंच गई।

'डाउनडिटेक्टर' के अनुसार भारतीय समयानुसार रात करीब 10 बजे से सेवाओं में रुकावट की शिकायतें बढ़ने लगीं। आईक्लाउड और एपल पे की सेवाएं सर्वाधिक बाधित हुईं। कई लोगों ने एक्स पर भी अपनी समस्याएं साझा कीं।

इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले ही बीबीसी, एचएसबीसी यूएई बैंक, एयर फ्रांस और आइकिया समेत दुनिया की करीब 200 बड़ी वेबसाइट्स पर साइबर हमले की खबर सामने आई थी। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच फिलहाल कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है।

सुरक्षा शोधकर्ता स्काट हेल्म के मुताबिक, हैकरों ने ऑप्टिमाइजली प्लेटफार्म के टूल में खराब जावास्क्रिप्ट कोड डाल दिया था। इसका इस्तेमाल कई बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए करती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस हमले के जरिए वित्तीय जानकारी चुराने और एपल डिवाइस को संक्रमित करने की कोशिश की गई। इससे एक दिन पहले अमेरिका के कई बड़े बैंकों के ग्राहकों ने भी ऑनलाइन अकाउंट इस्तेमाल करने में परेशानी की शिकायत की थी।