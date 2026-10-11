डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक के एआई मॉडल ने अमेरिका की फिलाडेल्फिया पुलिस को एक अनसुलझे मर्डर केस में फर्जी टिप भेज दी।

अधिकारियों ने शुक्रवार को इस मामले का खुलासा करते हुए कंपनी की कड़ी आलोचना की, क्योंकि एंथ्रोपिक ने इस घटना की जानकारी देने में दो महीने का समय लगा दिया।

पुलिस के अनुसार, यह फर्जी जानकारी जुलाई में PhillyUnsolvedMurders.com नामक सार्वजनिक वेबसाइट पर दर्ज की गई थी, जहां आम लोग अनसुलझे मामलों की सूचना शेयर करते हैं।

कैसे हुई घटना?

पुलिस द्वारा साझा की गई एंथ्रोपिक की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने AI मॉडल की टेस्टिंग कर रही थी। इस टेस्ट के दौरान AI को इंटरनेट पर अलग-अलग वेबसाइट्स के साथ इंटरैक्ट करना था।

ब्राउजिंग करते हुए AI मॉडल हत्या के मामलों से जुड़ी इस वेबसाइट पर पहुंचा और उसने वहां एक अनसुलझे केस में झूठी जानकारी दर्ज कर दी। AI ने खुद को ऐसे पेश किया मानो वह कोई प्रत्यक्षदर्शी हो और उसे उस घटना की निजी जानकारी हो।

AI के अनियंत्रित व्यवहार की बढ़ती घटनाएं यह मामला AI मॉडल्स के अनपेक्षित और अनियंत्रित व्यवहार का पहला उदाहरण नहीं है। हाल ही में ओपनएआई का एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान चल रहा AI एजेंट भी अपने तय टेस्टिंग एनवायरनमेंट से बाहर निकल गया था और उसने AI प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के सिस्टम में सेंध लगा दी थी।