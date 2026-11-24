अमेरिका: लुइसियाना में बुलडोजर लदे ट्रक से टकराकर पटरी से उतरी एमट्रैक ट्रेन, पांच लोग घायल
अमेरिका के लुइसियाना राज्य में 95 यात्रियों वाली एमट्रैक ट्रेन एक बुलडोजर ले जा रहे सेमी-ट्रक से टकराकर पटरी से उतर गई। इस हादसे में पांच लोग मामूली रूप से घायल हुए।
HighLights
लुइसियाना में एमट्रैक ट्रेन बुलडोजर ट्रक से टकराकर पटरी से उतरी।
हादसे में ट्रेन के पांच यात्री मामूली रूप से घायल हुए।
टकराव के बाद यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाला गया।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में 95 यात्रियों को ले जा रही एक एमट्रैक ट्रेन सेमी-ट्रक से टकराने के बाद आंशिक रूप से पटरी से उतर गई। अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं।
लाफायेट अग्निशमन विभाग के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार शाम को उस समय हुई जब लाफायेट के पूर्व में स्थित एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन बुलडोजर ले जा रहे एक 18-पहिया ट्रक से टकरा गई।
घटनास्थल की तस्वीरों में ट्रेन का पटरी से उतरा हुआ एक डिब्बा पटरियों से दूर एक खेत में सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं, बुलडोजर रेलवे ट्रैक के बगल में एक तरफ पलटा हुआ नजर आया और उसके कई हिस्से टूटकर बिखर गए।
यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, लाफायेट पुलिस विभाग की सार्जेंट एशले वुड ने बताया कि जब यह टक्कर हुई, उस समय ट्रक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था।
स्थिति सुरक्षित होने के बाद दमकलकर्मियों ने यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकालने में मदद की। लाफायेट की मेयर-प्रेसिडेंट मोनिक ब्लैंको बुलेट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि हादसे में घायल हुए पांचों लोगों को मामूली चोटें आई हैं।