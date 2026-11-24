डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में 95 यात्रियों को ले जा रही एक एमट्रैक ट्रेन सेमी-ट्रक से टकराने के बाद आंशिक रूप से पटरी से उतर गई। अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं।

लाफायेट अग्निशमन विभाग के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार शाम को उस समय हुई जब लाफायेट के पूर्व में स्थित एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन बुलडोजर ले जा रहे एक 18-पहिया ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल की तस्वीरों में ट्रेन का पटरी से उतरा हुआ एक डिब्बा पटरियों से दूर एक खेत में सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं, बुलडोजर रेलवे ट्रैक के बगल में एक तरफ पलटा हुआ नजर आया और उसके कई हिस्से टूटकर बिखर गए।