ईरानी धमकियों से डरे अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, छोड़ा अपना घर; सुरक्षा के लिए मिलिट्री बेस में हुए शिफ्ट
बेसेंट ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने का अभियान चलाया है। इसका मकसद ईरान को कड़े प्रतिबंधों और व्यापार मार्गों पर रोक लगाकर आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है।
HighLights
अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरान की साजिशें अब गंभीर चरण में पहुंच गई हैं
अगस्त से, बेसेंट ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने का अभियान चलाया है
न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। ईरानी धमकियों को देखते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट हाल ही में अपना घर छोड़कर एक मिलिट्री बेस पर चले गए हैं।
मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने बताया कि हाल के हफ्तों में अमेरिकी अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरान की साजिशें अब गंभीर चरण में पहुंच गई हैं। यह निष्कर्ष, बेसेंट को मिल रही धमकियों से जुड़ी खुफिया जानकारी के आधार पर निकाला गया है।
अगस्त से, बेसेंट ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने का अभियान चलाया है। इसका मकसद ईरान को कड़े प्रतिबंधों और व्यापार मार्गों पर रोक लगाकर आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है।
इस भूमिका की वजह से, बेसेंट प्रशासन के उन अधिकारियों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें ईरान सबसे अधिक नुकसान पहुंचाना चाहता है।
बेसेंट, ट्रंप प्रशासन के उन वरिष्ठ अधिकारियों में सबसे नए हैं, जिन्होंने वाशिंगटन क्षेत्र स्थित अपना घर छोड़कर किसी सैन्य अड्डे या अन्य सुरक्षित आवास में जाना चुना है।
पिछले साल कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों ने ऐसा किया था। इनमें स्टीफन मिलर (जो अब व्हाइट हाउस के चीफ आफ स्टाफ हैं) और पैम बांडी (जो उस समय अटॉर्नी जनरल थीं) भी शामिल हैं।