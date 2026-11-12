ईरानी धमकियों से डरे अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, छोड़ा अपना घर; सुरक्षा के लिए मिलिट्री बेस में हुए शिफ्ट

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। ईरानी धमकियों को देखते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट हाल ही में अपना घर छोड़कर एक मिलिट्री बेस पर चले गए हैं।

मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने बताया कि हाल के हफ्तों में अमेरिकी अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरान की साजिशें अब गंभीर चरण में पहुंच गई हैं। यह निष्कर्ष, बेसेंट को मिल रही धमकियों से जुड़ी खुफिया जानकारी के आधार पर निकाला गया है।