हेमा मालिनी और राहुल गांधी की तरह अलास्का में उतरा डमी कैंडिडेट, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में मचा सियासी बवाल

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। भारत में चुनाव के दौरान एक ही नाम के कई उम्मीदवारों का मैदान में उतरना आम बात है। 2014 में मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ एक अन्य हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ा था।

वहीं, 2019 में वायनाड में राहुल गांधी के सामने एक अन्य राहुल गांधी और रघुल गांधी भी मैदान में थे। अब अमेरिका के अलास्का में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में हलचल मचा दी है।

अमेरिका में तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले अलास्का में रिपब्लिकन सीनेटर डैनियल सुलिवन के सामने उन्हीं के नाम का एक अन्य डमी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। यह सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। वहीं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मैरी पेल्टोला भी चुनाव मैदान में हैं।

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे डैनियल सुलिवन की उम्मीदवारी के पीछे पेल्टोला की टीम की भूमिका होने का दावा किया गया है। इसके बाद ट्रंप ने इसे मतदाता धोखाधड़ी करार देते हुए न्याय विभाग को जांच के आदेश दिए।