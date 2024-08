US: न्यूयार्क में मोदी के मेगा इवेंट में भाग ले सकते हैं 24 हजार भारतवंशी, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित

America News मोदी और अमेरिका का प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम (Modi and US Progress Together Program) 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को यहां उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इसमें शामिल होने के लिए 24000 भारतवंशियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें कम से कम 42 राज्यों से भारतीय अमेरिकियों के भाग लेने की उम्मीद है।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन (फाइल फोटो)