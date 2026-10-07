12 F-15E जेट और 45 MQ-9 ड्रोन... ईरान युद्ध में अमेरिका ने गंवाए 3.3 अरब डॉलर के 81 मिलिट्री एयरक्राफ्ट

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। इस साल की शुरुआत में ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के कम से कम 81 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और ड्रोन या तो खो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की कुल कीमत लगभग 3.3 अरब डॉलर है। इस बात का खुलासा कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक नई रिपोर्ट में हुआ है।

नुकसान के बारे में मिली इस आधिकारिक जानकारी से पता चलता है कि इनमें अमेरिका के कुछ सबसे एडवांस्ड वॉरप्लेन भी शामिल हैं, जैसे F-35A लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर, F-15 जेट और MQ-9 रीपर ड्रोन। कितनी है इनकी कीमत? हर F-15 जेट की कीमत 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि 45 MQ-9 रीपर ड्रोन में से हर एक की कीमत 30 से 50 मिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान है। अमेरिका के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक पांचवीं पीढ़ी के F-34A की कीमत 92 मिलियन डॉलर से ज्यादा है।

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिकी विमानों को हुए युद्ध-नुकसान: कांग्रेस के लिए विचार नाम की रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल ईस्ट में मिशन के दौरान अमेरिकी सेना ने 12 F-15E विमान, एक F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट, दो A-10 थंडरबोल्ट II ग्राउंड-अटैक विमान और सात KC-135 स्ट्रैटोटैंकर एरियल रीफ्यूलिंग विमान खो दिए।

एफ-15 के तीन जेट गिराए गए रिपोर्ट के मुताबिक, 2 मार्च को कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर (अपनी ही सेना की गोलीबारी) में F-15 के तीन जेट गिरा दिए गए थे और अगले महीने ईरान के ऊपर एक और जेट गिरा दिया गया। इसमें यह भी बताया गया कि 9 और 10 सितंबर को जॉर्डन में मुवाफक साल्टी एयर बेस पर ईरान के हवाई हमलों के दौरान कम से कम आठ और F-15E जेट को मामूली नुकसान पहुंचा था।

इसके अलावा, अमेरिकी सेना ने एक E-3 सेंट्री एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग-एंड-कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट, दो MC-130J कमांडो II स्पेशल ऑपरेशन्स एयरक्राफ्ट, एक HH-60W जॉली ग्रीन II कॉम्बैट सर्च-एंड-रेस्क्यू हेलिकॉप्टर, एक MQ-4C ट्राइटन हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस अनक्रूड एयरक्राफ्ट, तीन MQ-1 मल्टी-रोल अनक्रूड एयरक्राफ्ट और 45 MQ-9 रीपर मल्टी-रोल अनक्रूड एयरक्राफ्ट भी खो दिए।

एयरक्राफ्ट के अलावा हेलिकॉप्टर भी खोए E-3 सेंट्री सर्विलांस प्लेन जो बोइंग 707 एयरलाइनर पर आधारित एक पुराना लेकिन जरूरी प्लेटफॉर्म है की कीमत 270 मिलियन डॉलर प्रति प्लेन है। एयर फोर्स के अनुसार, 2015 तक अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 32 प्लेन ही ऑपरेशन में थे।

लड़ाई के दौरान, अमेरिका ने एक AH-64 अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, चार AH-6 लिटिल बर्ड लाइट अटैक हेलिकॉप्टर और एक MH-60 सी हॉक मैरीटाइम हेलिकॉप्टर भी खो दिया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि कुछ युद्ध-संबंधी जानकारी अभी भी गोपनीय है, सैन्य अभियान जारी हैं और कुछ घटनाओं के लिए जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्षतिग्रस्त हुए कुछ विमान मरम्मत के बाद सेवा में वापस आ सकते हैं।