जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। 10 करोड़ रुपये की डकैती मामले में गिरफ्तार आरोपी कर्नाटक पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। बुधवार सुबह सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में हुई इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

कर्नाटक पुलिस आरोपी को राज्य ले जाने से पहले होटल में ठहराए हुए थी। घटना को लेकर कर्नाटक पुलिस ने सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

कर्नाटक के मैसूर जिले के हुनासुर टाउन थाने की पुलिस ने गत वर्ष हुई डकैती की घटना में शामिल सुजन लकंदारी उर्फ संतोष बकार्डी को माटीगाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया था।

मंगलवार को अदालत में पेश करने के बाद उसे कर्नाटक ले जाने के लिए पांच दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली थी। बुधवार को पुलिस उसे लेकर कर्नाटक रवाना होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।