जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में देर रात शराबियों के साथ मिलकर बाहरी लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल के पुलिस कैंप के पुलिसकर्मियों से भी मारपीट की गई।

घटना सोमवार तड़के सिलीगुड़ी जिला अस्पताल परिसर की बताई गई है। इस घटना में सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने विजय घोष नामक एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। अस्पताल परिसर में हुए हमले की घटना के बाद चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों में भी डर व आतंक का माहौल है।

जानकारी मिली है कि रात एक बजे के आसपास शराब के नशे में धुत कुछ युवक घायल एक युवक को लेकर इलाज के लिए सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचे थे। घायल युवक के सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी थी। जब उसे अस्पताल के इमरजेंसी में ले जाया गया तो आरोप है कि वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उन युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

इमरजेंसी में शोर-शराबा सुनकर जब अस्पताल के पुलिस कैंप से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो आरोप है कि उन युवकों ने पुलिस को भी गाली देने लगे। बात बढ़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे युवकों को वहां से हटा दिया। घायल पुलिसकर्मियों के अनुसार, थोड़ी देर बाद वे युवक दोबारा दल-बल के साथ पहुंचे। 8 से 10 लोगों ने मिलकर वहां ड्यूटी कर रहे तीन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।

लाठी-डंडों से भी पुलिसकर्मियों की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना में पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। सूचना मिलने के बाद सिलीगुड़ी थाना से विशाल पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। अस्पताल पुलिस कैंप के पुलिसकर्मियों ने एक युवक को पकड़कर सिलीगुड़ी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर रात में ही थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

नशे में धुत रोगी के साथ आने वाले परिजन करते है हंगामा शनिवार व रविवार की रात सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में शराब पीकर दुर्घटना का शिकार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ कई बार उनके परिजन भी हंगामा करते हैं। शराब के नशे में धुत लोग कभी-कभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों से उलझ जाते हैं। सोमवार तड़के हुई घटना भी इसी तरह के हंगामे का उदाहरण है। इससे अस्पताल में मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।