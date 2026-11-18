जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी । भारत-नेपाल सीमा से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर मादक पदार्थों की अदला-बदली की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है| ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलों के साथ एक व्यक्ति की गिरफ़्तारी हुई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर मादक पदार्थों की खेप के लेनदेन की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस आम पोषक में बेंगाईजोत इलाके में अभियान चलाया। इस दौरान संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। उसके जवाबों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान नक्सलबाड़ी निवासी स्वपन बर्मन के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, स्वपन लंबे समय से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त था। इससे पहले भी गांजा और ब्राउन शुगर की बिक्री के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।