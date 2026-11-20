जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। सेना द्वारा युद्धभूमि में इस्तेमाल किए जाने वाले घातक हथियार मोर्टार सेल सड़क किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना शुक्रवार दोपहर भक्तिनगर थाना अंतर्गत इंदिरा गांधी मैदान के ठीक सामने राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के किनारे की है।

हथियारनुमा वस्तु मिलने की सूचना के बाद भक्तिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर दिया गया। पुलिस की ओर से सेना को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। खबर मिलते ही सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से करीब मिलने से हड़कंप उत्तर बंगाल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से करीब 100 मीटर पीछे सड़क किनारे खुले मैदान के पास कचरे में लोगों ने लगभग एक फीट लंबी धातु का जंग लगा बेलनाकार धातु की वस्तु पड़ी देखी। संदिग्ध वस्तु को देखकर स्थानीय लोगों में भय व कौतूहल का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद लोगों ने तत्काल भक्तिनगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी।

पुलिस ने इलाके को घेरा सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से बेलनाकार उक्त वस्तु को मोर्टार सेल होने की पुष्टि की गई। इसके बाद घटनास्थल के आसपास के इलाके को घेरकर लोगों की आवाजाही रोक दी गई।