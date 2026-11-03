पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, जिला परिषद के 4 कर्माध्यक्षों ने एक साथ दिया इस्तीफा

जासं, पुरुलिया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।

जिला परिषद के चार प्रभावशाली कर्माध्यक्षों ने एक साथ पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अचानक सामने आए इस घटनाक्रम से जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

इस्तीफा देने वाले प्रमुख चेहरे

पार्टी पदों से हटने वाले नेताओं में जिला परिषद के चार महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख शामिल हैं:

जयमल भट्टाचार्य (वन एवं भूमि कर्माध्यक्ष)

अजीत बाउरी (कृषि एवं सिंचाई कर्माध्यक्ष)

(कृषि एवं सिंचाई कर्माध्यक्ष) नमिता सिंह मुड़ा (खाद्य एवं आपूर्ति कर्माध्यक्ष)

(खाद्य एवं आपूर्ति कर्माध्यक्ष) नीलांजना पटनायक (बिजली, लघु एवं मध्यम उद्योग कर्माध्यक्ष)

सोशल मीडिया पर जारी किया पत्र

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन चारों कर्माध्यक्षों ने सोशल मीडिया पर अपना संयुक्त इस्तीफापत्र जारी कर तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने फैसले से अवगत कराया है।

हालांकि, अचानक उठाए गए इस कदम के पीछे के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर स्थानीय टीएमसी नेतृत्व की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

सांगठनिक समीकरणों पर पड़ेगा असर

जिला परिषद के चार महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाल रहे दिग्गजों का एक साथ पद छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ी अंदरूनी चुनौती माना जा रहा है।