राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पुरुलिया जिले में लोक नाटक (जात्रा) देखकर घर लौट रही 17 साल की आदिवासी किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर उसके प्रेमी समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

उनके नाम सुदीप मांडी, राजेश मांडी, सगुन मुर्मु, मेघनाथ मांडी, सुशांत मांडी और बिनंद सोरेन हैं। घटना सोमवार सुबह काशीपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार, जात्रा देखकर घर लौट रही किशोरी को उसके प्रेमी ने एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां प्रेमी समेत तीन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि तीन अन्य ने अपराध में उनकी मदद की। वारदात के बाद सभी भाग खड़े हुए।

पीड़िता वहां से जात्रा समिति के आयोजकों के पास पहुंची और उन्हें घटना की जानकारी दी। आयोजकों ने उसके परिवार को सूचना दी। इसके बाद पीड़िता के पिता मौके पर पहुंचे और उसे घर ले गए। बाद में काशीपुर थाने में सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई।