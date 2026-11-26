जागरण संवाददाता, बैरकपुर। गंगा आरती को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुवार शाम उत्तर 24 परगना के पलता बादामतला इलाके में भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं के बीच तनाव फैल गया।

एसबी रोड स्थित माकपा कार्यालय के सामने दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर कहासुनी हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान कई लोग घायल हुए। आरोप है भाजपा कार्यकर्ताओं ने माकपा कार्यालय बंद करा दिया।

दरअसल, पिछले शनिवार को कांकीनाड़ा में आयोजित गंगा आरती को लेकर माकपा राज्य कमेटी की सदस्य गार्गी चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया था कि इसके लिए सरकारी धन आवंटित किया गया है और भाजपा नेताओं ने उसमें से कट मनी खायी है। इसी टिप्पणी का विरोध करने गुरुवार शाम भाजपा कार्यकर्ता माकपा कार्यालय पहुंचे।