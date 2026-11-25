जागरण संवाददाता, विधाननगर। राजारहाट के कालिकापुर स्थित आठघरा इलाके में एक बागानबाड़ी से छात्र का फंदे से लटकता शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान पूर्व मेदिनीपुर के पटाशपुर निवासी बर्शण जाना के रूप में हुई है। शव बरामद होने के दौरान उसके कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगा हुआ था और पास में ही मोबाइल फोन पड़ा था। ऐसे में वह किसी से फोन या वीडियो काल पर बात करते हुए फंदे से लटका या मामला कुछ और है, इसकी जांच राजारहाट थाने की पुलिस कर रही है।

बागानबाड़ी में किराये पर रहता छात्र पुलिस सूत्रों के अनुसार, छात्र उक्त बागानबाड़ी में किराये पर रहता था। दो दिन पहले उसका एक दोस्त वहां आया था। दोनों रात में एक साथ सोए थे। सुबह दोस्त की नींद खुली तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला। इसके बाद उसने पड़ोस के एक व्यक्ति को फोन किया। सूचना पाकर पहुंचे व्यक्ति ने छात्र को लटका देखा और पुलिस को खबर दी।