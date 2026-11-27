जागरण संवाददाता, घोला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के घोला थाना क्षेत्र के सोदपुर मुरागाछा स्थित सोहम बार में हुए हत्याकांड की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में लगातार छापेमारी और जांच के बाद पुलिस ने चार और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

चारों को उत्तर 24 परगना के बादुड़िया इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों की कुल संख्या पांच हो गई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अरुण कुमार घोष उर्फ नील (45), सुजल सेठ (21), आकाश पात्र उर्फ बच्चा (20) और आकाश राय (26) के रूप में हुई है। ये सभी मध्यमग्राम और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। इससे पहले 4 नवंबर को इस मामले में दीपासा दास उर्फ दिया को गिरफ्तार किया गया था।

वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जांच के दौरान पुलिस ने एक काले रंग की स्कार्पियो और नारंगी रंग की टाटा नेक्सन कार भी जब्त की है। गिरफ्तार चारों आरोपितों को पुलिस ने आज बैरकपुर अदालत में पेश किया। घोला थाने में इस मामले में 31 अक्टूबर 2026 को कांड संख्या 379/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 118(2) और 3(5) में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।