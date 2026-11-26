जागरण संवाददाता, निमता। कल्याणी एक्सप्रेसवे पर सड़क पार करते समय एक वाहन की टक्कर से डॉक्टर की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुकुमार दास के रूप में हुई है।

गुरुवार को निमता थाना अंतर्गत कालीबाड़ी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। बेतरतीब तरीके से वाहनों के परिचालन और सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया।

नहीं हुई सड़क की मरम्मत स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुर्घटनास्थल के आसपास सड़क की मरम्मत अब तक नहीं कराई गई है। इस हिस्से से बड़े-बड़े डंपर और लारी लगातार गुजरते हैं। तेज रफ्तार से बनी रहती है दुर्घटना की आशंका आरोप है कि वाहन चालकों का एक वर्ग यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाता है। इसके कारण इस मार्ग पर बार-बार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।