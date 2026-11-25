जागरण संवाददाता, बारासात। विधायक के नाम पर वसूली और रंगदारी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हाबरा के भाजपा विधायक देवदास मंडल ने अनोखी पहल की है।

बुधवार को वह हाबरा सुपर मार्केट में हाथ में माइक लेकर प्रचार करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से लेकर टोटो और आटो चालकों तक को अवैध वसूली के प्रति सतर्क किया।

विधायक ने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना रसीद पैसे नहीं देने हैं। यूनियन के नाम पर यदि कोई रकम वसूलता है तो उसका पूरा हिसाब रखा जाना चाहिए। इसके लिए बैंक या ऑनलाइन माध्यम से लेनदेन करने और नियमित ऑडिट कराने पर भी जोर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं पूजा के चंदे तो कहीं यूनियन के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। यहां तक कि टोटो, आटो और छोटी गाड़ियों को स्टैंड में प्रवेश दिलाने के नाम पर दो से पांच लाख रुपये तक की मांग की जा रही है। विधायक ने चेतावनी दी कि इस तरह की वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।