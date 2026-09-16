बंगाल में प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षकों की पिटाई, छात्रा से यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

जागरण संवाददाता, मालदा। बंगाल के मालदा में एक स्कूल की चार वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना में समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया।

आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक और एक अन्य शिक्षक की पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शिक्षकों को किसी तरह से भीड़ से बचाया।

इलाके में तनाव का माहौल

घटना के बाद विद्यालय परिसर और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। वहीं, बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मुख्य आरोपित अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है।