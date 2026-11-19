जागरण संवाददाता, इस्लामपुर। सिटोंग के एक होम स्टे में बारबेक्यू में खाद्य पदार्थ पकाने के दौरान 60 प्रतिशत झुलस चुकी निकिता साहा की गुरुवार सुबह 4 बजे कोलकाता के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई।

परिवार के सूत्रों के मुताबिक, चार दिन पहले बांगुर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई थी। गंभीर स्थिति में उन्हें वहां से पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा की रहने वाली निकिता 13 सितंबर को दार्जिलिंग के सिटोंग में हनीमून के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी। रात में होमस्टे में बारबेक्यू करते समय आग लगने से वह बुरी तरह झुलस गई थीं।