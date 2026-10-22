पश्चिम बंगाल: मालदा में बीजेपी समर्थक की हत्या के बाद दो गुटों में झड़प, कई लोग घायल

डिजिटल डेस्क, मालदा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने 35 वर्षीय एक बीजेपी समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद दो गुटों में झड़प हो गई जिसमें कई लोग घायल भी हुए।

एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार शाम को इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के रामकेली इलाके में समीर घोष पर पहले धारदार हथियारों से हमला किया गया और फिर उन्हें दो गोलियां मारी गईं। स्थानीय लोगों का दावा है कि घोष की हत्या एक विरोधी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने की है।