बंगाल के अंडाल में धारदार हथियार से महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, उखड़ा (दुर्गापुर)। पश्चिम बर्द्धमान जिले के अंडाल थाना अंतर्गत उखड़ा में बुधवार रात एक महिला की धारदार हथियार से हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 46 वर्षीय चंदा देवी के रूप में हुई है।

कहा जा रहा है कि चंदा देवी और प्रेम मंडल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि प्रेम मंडल ने गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।