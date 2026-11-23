राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए बकाया टैक्स पर लगा जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया है। इसी के साथ फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में देरी पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है।

परिवहन विभाग ने इसके लिए एकमुश्त छूट योजना 2026-27 लागू की है, जो 23 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका लाभ पंजीकृत परिवहन और गैर-परिवहन, दोनों श्रेणियों के वाहन मालिकों को मिलेगा। योजना के तहत जिन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनके नवीनीकरण में देरी पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में भी रियायत दी गई है। 30 दिन से कम की देरी होने पर प्रतिदिन 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं, 30 दिन या इससे अधिक की देरी होने पर प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लेने के बजाय एकमुश्त 1,500 रुपये देने होंगे। इस रियायती शुल्क का लाभ तभी मिलेगा, जब फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण 31 दिसंबर 2026 तक करा लिया जाएगा।