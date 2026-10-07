मतदाता सूची में कट गया नाम तो न हों परेशान, दोबारा जुड़वाने का सुनहरा मौका; 1 महीने तक आयोग का स्पेशल अभियान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मतदाता सूची से जिन पात्र मतदाताओं के नाम कट गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट श्रेणी में सूची से हटाए गए पात्र लोग आनलाइन अथवा बीएलओ के माध्यम से फार्म-6 जमा कर सकेंगे।

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं भी फार्म भर सकेंगे। इस बाबत एक महीने तक विशेष अभियान चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष अभियान चलाकर छूटे पात्र मतदाताओं की पहचान करने और पुनः पंजीकरण का निर्देश दिया है।