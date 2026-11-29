राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल को एआई के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार जल्द नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार ने एआई नीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

नई सरकार चाहती है कि बंगाल एआई के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभाए। शनिवार को कोलकाता में आयोजित इन्फोकाम 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए शमिक ने कहा कि राज्य की प्रस्तावित एआइ नीति को तैयार करने में संबंधित क्षेत्र के लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने आइटी विशेषज्ञों और उद्यमियों से अपील की कि वे केवल निवेश करने तक सीमित न रहें, बल्कि नीति निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएं। अपने अनुभव, विचार और समस्याएं सरकार के सामने रखें ताकि एक प्रभावी नीति तैयार की जा सके। नई निवेश प्रोत्साहन (औद्योगिक नीति) के बाद अब एआइ नीति भी जल्द आने वाली है।

उन्होंने आधारभूत संरचना के विकास में एआइ के सुरक्षित उपयोग और भविष्य की उन्नत एआइ यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआइ) पर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सिलीगुड़ी, कल्याणी और दुर्गापुर जैसे दूसरे स्तर के शहरों में भी सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा सेंटर के विकास की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।