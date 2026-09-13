बंगाल सरकार ने फ्रांस के साथ किया समझौता, जापान के साथ भी फाइनल डील की तैयारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की भाजपा सरकार राज्य में विदेशी निवेश लाने की कवायद में जुट गई है। सरकार ने फ्रांस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

इसके तहत राज्य के हुगली जिले के शहर चंदननगर में मौजूद फ्रांसीसी विरासत को संवारकर इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

कोलकाता-पेरिस के बीच सीधी विमान सेवा

कोलकाता-पेरिस के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने की भी परिकल्पना है। भारत में फ्रांस के राजदूत थियेरी मैथ्यू ने कहा कि फ्रांस से होने वाले निवेश को सीधे कोलकाता लाने पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल भारत में फ्रांसीसी निवेश का प्रमुख केंद्र मुंबई है।