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आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक के कारण 14 से 20 सितंबर तक 6 ट्रेनें रद, कई शॉर्ट टर्मिनेट; देखें पूरी सूची

By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Sat, 12 Sep 2026 10:25 PM (IST)

दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा मंडल में 14 से 20 सितंबर तक रोलिंग ब्लॉक चलाएगा, जिससे 6 ट्रेनें पूरी तरह रद्द और 6 आंशिक रूप से प्रभावित होंगी।

रेलवे के इस फैसले से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है।

रेलवे के इस फैसले से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है।

HighLights

  1. 6 ट्रेनें पूरी तरह रद, 6 आंशिक रूप से प्रभावित होंगी।

  2. यात्री 139 हेल्पलाइन या वेबसाइट से ट्रेनों की स्थिति जांचें।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आद्रा रेल मंडल में 14 से 20 सितंबर तक रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है। 
 
इसके कारण विभिन्न तिथियों में 6 ट्रेनों को पूरी तरह रद कर दिया गया है, जबकि 6 ट्रेनों को शोर्ट टर्मिनेशन और शोर्ट ओरिजिनेशन (गंतव्य स्थान से पहले रोकना या वहीं से चलाना) कर चलाया जाएगा।
 
रेलवे के इस फैसले से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है।
 
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले 139 हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट से ट्रेनों की स्थिति जरूर जांच लें।
 

पूरी तरह रद रहने वाली ट्रेनें:

  •     आद्रा - आसनसोल - आद्रा मेमू (68046/68045): 14, 17 और 20 सितंबर को रद।
  •     आद्रा - भागा - आद्रा मेमू (68077/68078): 20 सितंबर को रद।
  •     आसनसोल - पुरूलिया - आसनसोल मेमू (63594/63593): 14, 17, 19 और 20 सितंबर को रद।


आंशिक रूप से रद रहने वाली ट्रेनें:

  •     टाटानगर - आसनसोल - बाराभूम - चक्रधरपुर मेमू (68056/68060): 20 सितंबर को यह ट्रेन केवल आद्रा स्टेशन तक ही जाएगी और वहीं से वापस लौटेगी।
  •     खड़गपुर - हटिया - खड़गपुर एक्सप्रेस (18035/18036): 14 और 17 सितंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही चलाई जाएगी।
  •     आसनसोल - पुरूलिया - आसनसोल मेमू (63594/63593): 15 और 16 सितंबर को यह ट्रेन केवल आद्रा स्टेशन तक ही संचालित होगी।