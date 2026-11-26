राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के साथ छात्र-छात्राओं की भी बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी। राज्य सरकार नए साल में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में यह बदलाव करने जा रही है। दो जनवरी से नई व्यवस्था लागू होगी, जबकि दिसंबर से ही इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत फेस रिकग्निशन सिस्टम के जरिए शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

अब तक स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज की जाती थी। रोल काल में काफी समय खर्च होने के कारण पढ़ाई का समय भी प्रभावित होता था। नई व्यवस्था से इस प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्य के करीब 1.60 करोड़ विद्यार्थियों और चार लाख शिक्षकों को इस व्यवस्था के दायरे में लाने की योजना है।