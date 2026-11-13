पश्चिम बंगाल बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, नवंबर अंत या दिसंबर की शुरुआत में जारी होगा HS तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट

जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष असित कुमार मंडल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि हायर सेकेंडरी (एचएस) परीक्षा के तीसरे सेमेस्टर के परिणाम नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक जारी कर दिए जाएंगे।

इसी के साथ चौथे सेमेस्टर का स्थगित नया शेड्यूल भी घोषित किया जाएगा। दिल्ली में जनगणना बोर्ड की अधिसूचना के कारण, जिसके तहत जनगणना प्रक्रिया 28 फरवरी तक चलेगी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव करना अनिवार्य हो गया है।

स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने विकास भवन की प्रेस कान्फ्रेंस में बताया था कि पारंपरिक रूप से फरवरी में होने वाली माध्यमिक परीक्षा और मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली हायर सेकेंडरी परीक्षा को अब स्थगित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वैकल्पिक शेड्यूल का प्रस्ताव सौंप दिया है, लेकिन परिषद के अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि एचएस चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में देरी तय है। परीक्षा तारीखों में देरी से बढ़ी चिंता परीक्षाओं के नए शेड्यूल को लेकर दो बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। पहली यह कि माध्यमिक परीक्षा के प्रस्तावित 2 मार्च के शेड्यूल के विपरीत जनगणना का कार्य 5 मार्च तक चलेगा, जिससे परीक्षा ड्यूटी के लिए शिक्षकों की भारी कमी हो सकती है।

दूसरी चिंता यह है कि यदि हायर सेकेंडरी परीक्षाएं मार्च के अंत में शुरू होती हैं, तो वे अप्रैल के मध्य तक खिंच सकती हैं, जिससे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।