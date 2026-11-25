राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सुलभ मतदान व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की है। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उनके घर पहुंचेंगे। वे फार्म 12डी भरवाने और उसे जमा कराने में मदद करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि बीते 23 नवंबर तक बंगाल में 4,57,353 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं, जो कुल मतदाताओं का 0.66 प्रतिशत हैं। वहीं, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 3,98,382 है। बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (सीईओ) में हुई राज्य स्तरीय सुलभ निर्वाचन संचालन समिति की उच्चस्तरीय बैठक में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई फैसले किए गए।

मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण पर जोर समिति ने सभी पात्र दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर और तीसरे लिंग के मतदाताओं के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 'अन्य' श्रेणी में दर्ज मतदाताओं के विवरण की समीक्षा कर उन्हें उनकी वास्तविक श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत करने की भी योजना है।