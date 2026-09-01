बंगाल में युवाओं को मिलेगा रोजगार, सभी विभागों में एक साल के भीतर खाली पदों को भरने का मेगा प्लान
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक विभागों में खाली पड़े पदों को एक साल के भीतर भरने का बड़ा अभियान शुरू ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल सरकार ने खाली पदों को भरने का अभियान शुरू किया।
एक साल के भीतर सभी जरूरी रिक्तियां प्राथमिकता से भरी जाएंगी।
युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रशासनिक कामकाज में गति आएगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे बंगाल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक विभागों में वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है।
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले एक साल के भीतर जिन विभागों में कर्मचारियों की सबसे ज्यादा किल्लत है, उन सभी जरूरी रिक्तियों की पहचान कर विस्तृत प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजा जाए।
नवान्न (राज्य सचिवालय) सूत्रों के अनुसार, राज्यस्तरीय 'मैनपावर रैशनेलाइजेशन कमेटी' की आगामी बैठक से पहले तमाम प्रशासनिक विभागों से उनके यहां खाली पदों का पूरा हिसाब-किताब मांगा गया है।
हालांकि एक साथ सभी रिक्तियों को भरने के बजाय सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है।
पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने और नए पदों पर भर्ती न होने के कारण प्रशासनिक कामकाज पर भारी दबाव पड़ रहा था। कई विभागों में तो स्थिति यह है कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण आम जनता को मिलने वाली दैनिक नागरिक सेवाएं भी प्रभावित हो रही थीं।
सरकार इस असंतुलन को दूर करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है। आगामी मंगलवार तक सभी संबंधित विभागों को अपनी रिपोर्ट और रिक्तियों का ब्योरा कमेटी के पास जमा कराने का कड़ा निर्देश दिया गया है।
रिपोर्ट मिलने के बाद कमेटी विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, मौजूदा मैनपावर और वास्तविक जरूरतों की समीक्षा करेगी। इसके बाद ही चरणबद्ध नियुक्ति की अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस कदम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और प्रशासनिक कामकाज में भी गति आएगी।