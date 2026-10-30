बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, 25 सालों में राजनीतिक हिंसा में मृत लोगों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पिछले 25 वर्षों के दौरान राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे प्रत्येक मृतक के परिवार के एक-एक सदस्य को राज्य सरकार स्थायी सरकारी नौकरी प्रदान करेगी।

सूत्रों के अनुसार, हाल में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

इस फैसले के तहत वाममोर्चा शासन के अंतिम 10 वर्षों और तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के कार्यकाल में हुई राजनीतिक हिंसा के मामलों को शामिल करने की योजना है। इस तरह अलग-अलग राजनीतिक शासनकाल में हिंसा के शिकार हुए परिवारों को एक समान आधार पर सहायता देने का प्रयास किया जाएगा।

जिला प्रशासन करेगा आवेदनों की जांच सूत्र का कहना है कि योजना का लाभ देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आवेदन के साथ मृतक की मौत के कारण और किन परिस्थितियों में उसकी जान गई, इसका विस्तृत विवरण तथा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।