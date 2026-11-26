कोलकाता: मॉडल स्कूलों में पढ़ाएंगे सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षक, कमी दूर करने की पहल
पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉडल और इंटीग्रेटेड स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अस्थायी रूप से इन स्कूलों में तैनात किया जाएगा।
HighLights
मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने का निर्णय।
सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षकों की अस्थायी तैनाती का आदेश जारी।
शिक्षकों की सेवा शर्तों और वेतन में नहीं होगा बदलाव।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट मॉडल स्कूलों और न्यू इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 25 नवंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी कर सरकारी सहायता प्राप्त और सरकार पोषित स्कूलों के शिक्षकों को अस्थायी रूप से इन स्कूलों में तैनात करने का निर्देश दिया है।
विकास भवन स्थित स्कूल शिक्षा आयुक्त के कार्यालय से सभी जिलों के डीआई (जिला विद्यालय निरीक्षक) को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। आदेश के अनुसार, मॉडल और इंटीग्रेटेड स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी के कारण पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है।
जल्द होगी नियुक्ति
पढ़ाई सुचारू रखने के लिए डीआई को योग्य शिक्षकों का चयन कर जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने और निदेशालय को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
सेवा शर्तों और वेतन में कोई बदलाव नहीं
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी होगी। तैनात किए गए शिक्षकों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा और उनका मूल स्कूल ही उनका नियोक्ता बना रहेगा। नए स्कूल के अधिकारी हर महीने शिक्षकों की छुट्टी का विवरण मूल स्कूल को भेजेंगे, जिसके आधार पर मूल स्कूल से ही उनका मासिक वेतन जारी किया जाएगा।