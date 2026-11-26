जागरण संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट मॉडल स्कूलों और न्यू इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 25 नवंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी कर सरकारी सहायता प्राप्त और सरकार पोषित स्कूलों के शिक्षकों को अस्थायी रूप से इन स्कूलों में तैनात करने का निर्देश दिया है।



विकास भवन स्थित स्कूल शिक्षा आयुक्त के कार्यालय से सभी जिलों के डीआई (जिला विद्यालय निरीक्षक) को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। आदेश के अनुसार, मॉडल और इंटीग्रेटेड स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी के कारण पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है।