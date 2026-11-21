राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चक्रवात ‘आकवान’ के प्रभाव से हुई बेमौसम बारिश ने राज्य के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में तैयार धान की फसल के साथ फूलों और सर्दियों की सब्जियों की खेती को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सचिवालय नवान्न ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बारिश के कारण कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कृषि विभाग को प्रभावित इलाकों का सर्वे कर जल्द आकलन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल क्षति की जानकारी देने की व्यवस्था भी की है। किसान 14447 नंबर पर फोन कर अपने खेत और फसल की स्थिति बता सकते हैं। कृषि विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर नुकसान का सत्यापन किया जाएगा।

मौसम की स्थिति अनुकूल होने पर कृषि विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक क्षति का आकलन करेंगे। इसमें जिलेवार प्रभावित कृषि भूमि, फसल के प्रकार और किसानों को हुए संभावित आर्थिक नुकसान का ब्योरा जुटाया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि, सहायता की राशि और वितरण की प्रक्रिया नुकसान के आकलन के बाद तय होगी। धान की कटाई में देरी से आलू की खेती भी हो सकती है प्रभावित कृषि विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अमन धान की कुल खेती का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा ही अब तक काटा जा सका है। शेष लगभग 60 प्रतिशत फसल अभी खेतों में है। ऐसे में लगातार बारिश और खेतों में पानी जमा रहने से तैयार धान के खराब होने का खतरा है।

इसके अलावा, कटाई के लिए मजदूरों और कृषि मशीनों की उपलब्धता में भी परेशानी हो सकती है। धान की कटाई में देरी का असर आलू की खेती की तैयारी पर भी पड़ने की आशंका है। इसके साथ ही सर्दियों की सब्जियों, पान और तिलहन की फसलों को भी अधिक नमी और जलजमाव से नुकसान पहुंच सकता है।