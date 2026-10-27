बंगाल में 13 घंटे बाद कोयला खदान 12 मजदूरों का सफल रेस्क्यू, तकनीकी खराबी के बाद रातभर चला अभियान

राज्य ब्यूरो, दुर्गापुर। ईसीएल के बंकोला क्षेत्र स्थित कुमारडीही ए कोलियरी में डोली खराब होने के कारण खदान के अंदर फंसे एक दर्जन मजदूरों को आखिरकार मंगलवार सुबह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे डोली की रस्सी फंसने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। इसके बाद से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

मंगलवार सुबह करीब पौने छह बजे डोली इंजन की मरम्मत के बाद सभी फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इसके साथ ही रातभर चली चिंता और बेचैनी का अंत हुआ।

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम पहली पाली के मजदूर काम खत्म कर खदान से ऊपर आ रहे थे, जबकि दूसरी पाली के मजदूर नीचे उतर रहे थे।

इसी दौरान डोली की रस्सी फंस गई और संचालन बाधित हो गया। एक डोली में आठ मजदूर नीचे जा रहे थे, जबकि दूसरी डोली में चार मजदूर ऊपर आ रहे थे। तकनीकी खराबी के कारण दोनों डोलियों में सवार 12 मजदूर बीच में फंस गए।