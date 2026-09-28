पश्चिम बंगाल: आंगनवाड़ी केंद्रों को मुफ्त बिजली का तोहफा, 19 हजार किराए के केंद्रों के लिए बनेंगे स्थायी भवन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं में बड़े बदलाव व सुधार की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी व आइसीडीएस केंद्रों को अब राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके साथ ही किराये के भवनों में चल रहे करीब 19 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्थायी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आवश्यक धनराशि का प्रविधान किया है।

मुख्यमंत्री उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रति माह अतिरिक्त 5,000 रुपये की वृद्धि अगस्त से ही लागू कर दी गई है।

इसके साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। इसके तहत उन्हें देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना पांच लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। शुभेंदु ने बच्चों के विकास और मातृ पोषण पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के भोजन के लिए मिलने वाली राशि दो रुपये बढ़ाकर आठ रुपये कर दी गई है। वहीं, गर्भवती और प्रसूता महिलाओं के भोजन के लिए मिलने वाली राशि 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये की गई है।