पश्चिम बंगाल: जनहित याचिकाओं की बाढ़ से हाई कोर्ट नाराज, मुख्य न्यायाधीश ने दी 10 लाख रुपये जुर्माने की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट में लगातार दायर हो रही जनहित याचिकाओं पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रवींद्र बी घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की खंडपीठ ने नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पर्याप्त तथ्यों के बिना जनहित याचिका दायर करने से जनहित याचिका का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।

ऐसी याचिकाओं पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बुधवार को पीठ ने ऐसी कई जनहित याचिकाएं खारिज भी कीं। पीठ ने कहा कि जनहित याचिका दायर करने के लिए निर्धारित नियम हैं और किसी भी विषय को लेकर इस तरह की याचिका दायर नहीं की जा सकती।

मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि यदि पर्याप्त आधार के बिना ऐसी याचिकाएं दायर होती रहीं तो अदालत को जुर्माना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने की राशि बार लाइब्रेरी में किताबें खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।